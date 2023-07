Nuovi guai per il giornalista Facci accusato di stalking dalla ex Lui si difende: "L’ho lasciata io"

di Nicola Palma

Oggi il caso Facci arriverà sul tavolo del cda della Rai. La fascia quotidiana di 5 minuti prima del Tg2 delle 13 che il giornalista dovrebbe condurre da settembre, come preannunciato alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione, resta in forte dubbio. La querelle è partita due giorni fa, a seguito di un articolo di Filippo Facci sul quotidiano Libero: "Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa", la frase ’incriminata‘, relativa alla presunta vittima di violenza sessuale da parte del figlio del presidente del Senato, indagato dalla Procura di Milano.

Una frase che ha generato una raffica di polemiche, a cui Facci ha risposto così domenica: "È un passaggio stilistico, può non piacere, e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo: dal fatto che ne abbiano fatto un caso senza aver letto l’articolo da cui il passaggio è estrapolato". Detto questo, ha aggiunto: "Riscriverei quella frase? No, perché conta un solo fatto: che la frase non ha portato niente di buono e che ha fatto malintèndere un intero articolo. La professionalità innanzitutto, l’orgoglio personale poi".

Ieri il giornalista è tornato a parlare, sostenendo che gli attacchi nei suoi confronti non sarebbero altro che il pretesto "per cannoneggiare il Governo" e facendo capire di non essere rassegnato all’idea di dover rinunciare alla trasmissione. Intanto, però, la presidente della Commissione di vigilanza della Rai, Barbara Floridia, ha chiesto a viale Mazzini "una presa di posizione seria e rigorosa", perché "il rispetto di determinati principi e valori è alla base della convivenza civile e del concetto stesso di servizio pubblico". Dure le critiche delle opposizioni, a cominciare dalla segretaria del Pd, Elly Schlein: "La tv pubblica non può essere affidata a chi esprime queste parole. Mi auguro che il comitato etico della Rai se ne occupi, se ne deve occupare. Una persona che si esprime in quel modo non deve trovare spazio nella tv pubblica", ha detto la leader dem. Dal fronte del governo, è arrivata la parziale difesa del sottosegretario Vittorio Sgarbi: "Ho trovato il suo gioco di parole non di buongusto: è una battuta forse sbagliata, ma è anche vero che nella seconda parte dell’articolo ha citato il capo d’imputazione contro il figlio di La Russa".

Non è finita. Sì, perché ieri è emersa la notizia di un ammonimento per stalking notificato dal questore di Milano a Facci ben prima delle ultime polemiche: l’istanza di parte (che può essere avanzata nel caso in cui non sia stata ancora formalizzata una querela per atti persecutori) è stata presentata in via Fatebenefratelli circa un mese fa dall’ex compagna del giornalista. A valle degli accertamenti della Divisione Anticrimine, il questore ha disposto la misura preventiva, che consiste nell’invitare la persona sotto accusa a tenere "una condotta conforme alla legge". "È un atto dovuto, legato molto banalmente a mail che io e la madre dei miei figli ci siamo scambiati e che non le sono piaciute. L’ho lasciata io nel 2019", la replica di Facci.