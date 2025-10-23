Nuovi dubbi sullo scontrino. Sempio: "L’ho preso io". Un superteste: non è vero

GARLASCO (Pavia)

"Sì certo, l’ho preso io" è la risposta di Andrea Sempio sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, mandata in onda ieri sera dalla trasmissione ’Chi l’ha visto?’ su RaiTre. "Il nostro assistito ha ribadito ciò che ha sempre detto – conferma l’avvocato Liborio Cataliotti, che difende Sempio insieme alla collega Angela Taccia – ma non è un commento alla notizia del testimone, perché le dichiarazioni sono state registrate lunedì sera, prima che si sapesse". L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 parla dunque dello scontrino, ma non come replica alla notizia del testimone, ascoltato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che in base a indiscrezioni trapelate ieri avrebbe riferito che il tagliando del parcheggio di Vigevano non era di Sempio. "Sarebbe stata una cosa migliore – aggiunge l’indagato in tv – se avesse destato sospetti all’epoca, tali per cui magari le autorità si mettessero a ricercare nelle telecamere della piazza di Vigevano se effettivamente c’era una ripresa di me quella mattina. Forse sarebbe stato meglio per me".

La versione dell’indagato resta ferma, indipendentemente dalla testimonianza che lo smentirebbe. "Per noi il verbale di questa testimonianza non esiste ancora processualmente – precisa l’avvocato Cataliotti – non ne abbiamo la disponibilità, ce l’hanno solo gli inquirenti. Sia io che la collega Taccia abbiamo scelto di non commentare gli atti se non quando li vedremo". E aggiunge: "L’esperienza mi insegna che talvolta il fatto che trasudino mediaticamente notizie che dovrebbero essere riservate sia una scelta fatta da chi dispone dell’atto segreto per misurare le reazioni". E ancora: "Lo scontrino è stato esibito e prodotto in un momento in cui non era indagato, quindi è improprio definirlo alibi perché un testimone non deve fornire alibi".

Il tagliando del parcheggio di Vigevano era stato portato da Andrea Sempio ai carabinieri il 4 ottobre 2008, quando appunto non era indagato. Ma ora che gli servirebbe un alibi? "Sarebbe un mero indizio – l’opinione di Cataliotti – e non una prova, che nella migliore delle ipotesi dal punto di vista dell’accusa varrebbe pochissimo". L’orario di fine-sosta alle 11.18 del 13 agosto 2007 peraltro poteva servire come alibi nel 2008, quando l’orario della morte della vittima era collocata nella tarda mattinata, ma poi le sentenze che hanno condannato in via definitiva Alberto Stasi hanno anticipato l’ora del delitto tra le 9.12 e le 9.35. E a quell’ora Andrea Sempio ha solo l’alibi fornito dal padre Giuseppe che, confermando la versione del figlio, ha sempre sostenuto che di prima mattina fossero in casa insieme.

Certo, se il tagliando fosse falso sarebbe "non un boomerang ma un missile", per usare le parole dell’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati (l’ex difensore di Sempio), che già giorni fa fece infuriare la collega Taccia per le sue dichiarazioni in tv sulla presunta falsità dello scontrino, ora corroborate dal testimone, che in base a indiscrezioni non confermate potrebbe essere un altro familiare di Sempio. L’avvocato Cataliotti ha anche precisato che "la richiesta di trasferire l’indagine su Sempio da Pavia a Brescia non è all’orizzonte nel breve-medio termine". E ieri la difesa di Sempio ha depositato la nomina di una nuova consulente, la nota genetista Marina Baldi.