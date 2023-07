Nuove norme per chi lavora al caldo Stanziate risorse fino a 10 milioni di euro

Passa in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulle misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Le risorse messe in campo ammontano a 10 milioni di euro e riguardano i lavoratori edili, i lavoratori lapidei e quelli agricoli. L’intervento coprirà il periodo tra il 1 luglio 2023 fino al 31 dicembre 2320. Lo prevede, a quanto si apprende, lo schema di decreto legge ora all’attenzione del Consiglio dei ministri. Nel particolare il disegno di legge stanzia 8,6 milioni di euro per estendere la cassa integrazione ordinaria ai lavoratori edili e lapide, scomputando il conto dal limite delle 52 settimane previste nel biennio mobile. Circa 1,4 milione di euro invece sono stanziati per fronteggiare le straordinarie ondate di calore in agricoltura consentendo un utilizzo a ore della cassa integrazione ordinaria agricola per gli operai a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero previsto. Anche in questo caso i periodi in cassa non sono conteggiati, si legge, per il raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno prevista dalla legge e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. "Diamo risposte importanti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori soprattutto in quegli ambiti in cui sono più esposti alle temperature elevate" ha commentato il ministro della Salute, Orazio Schillaci.