Nuova strage negli Stati Uniti, raid armato in un’azienda La polizia: ci sono tre vittime

Nuova sparatoria negli Stati Uniti, in un impianto di produzione a Smithsburg, nel Maryland.

Ci sono vittime e dovrebbero essere almeno tre morti. L’uomo sospettato di aver aperto il fuoco è stato neutralizzato e ferito da un poliziotto, ha riferito l’ufficio dello sceriffo.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale, ma al momento le loro condizioni non sono chiare. Il poliziotto ha riportato ferite lievi. Smithsburg si trova a circa 100 chilometri ad Ovest di Baltimora; e secondo diverse testate, la sparatoria è avvenuta in un impianto della Columbia Machine. In un tweet poco prima delle 16 ora locale, un deputato locale, il democratico David Trone, aveva parlato di “sparatoria di massa”.