Nuova stangata in autunno Caro spese fino a 1.600 euro Famiglie sempre più indebitate

di Andrea Ropa

Piove sul bagnato. È in arrivo infatti una stangata da 1.600 euro sulle famiglie italiane che, a causa della perdita di potere d’acquisto e del caro mutui, sono sempre più indebitate. Al punto da rischiare di dover ricorrere all’usura per pagare i conti, alla luce della stretta al credito da parte delle banche. Un quadro preoccupante quello che emerge dalle analisi di Assoutenti, Aiped e Cgia, che prevedono un rientro non proprio morbido dalle ferie.

A stimare l’entità del salasso autunnale è Assoutenti che, prendendo in esame cinque voci di spesa (alimentazione, scuola, auto, mutui e ristoranti), calcola in 1.600 euro a famiglia il maggior esborso per gli italiani. C’è però una flebile speranza legata al carrello: se scatterà il calmieramento dei prezzi ipotizzato dal governo (manca ancora la firma dell’industria alimentare) il risparmio complessivo potrebbe essere di circa 150 euro a famiglia (4 miliardi in tutto).

Gli italiani, inoltre, dovranno fare i conti con i rincari delle assicurazioni: Aiped (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni) segnala aumenti dei costi per le polizze connesse alle abitazioni nell’ordine del 9,1% annuo, mentre l’Rc Auto risulta in crescita del 3,3%, percentuale che porta la tariffa media a 374 euro a polizza e determina una maggiore spesa per gli assicurati di 390 milioni.

Il difficile rapporto tra italiani e credito è confermato da uno studio Cgia secondo cui, a fine 2022, lo stock complessivo dei debiti bancari in capo alle famiglie italiane si è attestato sul livello record di 595,148 miliardi, in aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente e pari a 22.710 euro per ciascun nucleo. Numeri che, per la Cgia, potrebbero nascondere un altro rischio. "Non è da escludere – spiegano gli artigiani di Mestre – che l’incremento dei debiti delle famiglie spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai che, da sempre, sono disponibili ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili".

Per la Cgia è probabile che l’impennata dei debiti sia in parte riconducibile alla forte ripresa economica avvenuta nel biennio 2021-2022. Le aree più esposte economicamente, infatti, sono anche quelle che presentano i livelli di reddito più elevati. Quindi il maggiore indebitamento potrebbe essere riconducibile ai significativi investimenti degli anni scorsi nel settore immobiliare.

Le famiglie più in ‘rosso’ sono nella provincia di Milano, con un debito medio di 35.342 euro (+5,1% rispetto al 2021); al secondo posto Monza-Brianza, con 31.984 euro (+3%) e al terzo posto a Bolzano, con 31.483 euro (+5%). Appena fuori dal podio Roma, con un debito medio che ammonta a 30.851 euro (+2,8%) e Como, con 30.276 euro (+3,8%). Le famiglie meno indebitate d’Italia si trovano a Enna, con appena 9.631 euro (+3,6%). Nel 2022 la provincia che ha subito la maggiore variazione di crescita dell’indebitamento familiare è stata Ravenna (+9,1%), mentre l’unica che ha beneficiato di una contrazione del preoccupante fenomeno è stata Vercelli (-2,3%).