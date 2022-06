Nuova sfida di Sgarbi "Sarò l’assessore alla bellezza di Viterbo"

Con l’arrivo della nuova sindaca, la ‘supercivica’ Chiara Frontini, il comune di Viterbo si prepara ad inaugurare l’assessorato alla Bellezza, monumenti e musei. A guidarlo sarà l’ex parlamentare Vittorio Sgarbi, già sindaco di uno dei comuni della Tuscia - Sutri - ma soprattutto sostenitore della prima ora della neo-sindaca con il suo movimento lanciato insieme con gli attivisti di IoApro. Ad annunciarlo è lo stesso ex ministro che stila anche un primo cronoprogramma dei principali progetti da portare nel capoluogo laziale, dal Festival della Tuscia ad una grande mostra su Michelangelo. "L’unica lista politica, seppur amatoriale, che ha da sempre sostenuto la valida Chiara Frontini - dice Sgarbi - è stata la nostra. Come da accordi, sarò l’assessore alla Bellezza, monumenti e musei che sarà un assessorato diverso da quello della Cultura". "Sono già al lavoro sul Festival della Tuscia - annuncia ancora il critico d’arte -, in concorrenza con quello di Spoleto". Un progetto ambizioso che, nelle intenzioni del neo-nato assessorato, dovrebbe vedere la luce il prossimo 3 settembre.