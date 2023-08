Nuova scorribanda per i social Scalano il Duomo a mani nude "Selfie a 100 metri d’altezza"

di Marianna Vazzana

Le scalate abusive su monumenti. Gli sfregi su muri millenari. I graffiti su opere d’arte. Per cosa? Per un pugno di click. Non passa settimana senza che ci sia qualche nuova impresa del vandalo o del climber abusivo di turno, che vedono l’immenso patrimonio artistico e culturale italiano più come come uno strumento per guadagnare visibilità con imprese illegali, sempre documentate con foto e video da pubblicare sui social, che come un gioiello da ammirare e soprattutto rispettare, testimonianza del passato e splendore di cui essere fieri. A deturpare o svilire i luoghi ignorandone il valore incalcolabile sono spesso giovanissimi in trasferta, turisti in viaggio in Italia oppure che girano l’Europa appositamente per lasciare il segno. Più l’impresa è eclatante, più le immagini diventano virali.

L’ultima è di ieri all’alba: due appassionati del parkour urbano si sono arrampicati a mani nude e senza alcuna protezione sulla guglia della Madonnina del Duomo di Milano raggiungendo la cima a 108,50 metri d’altezza. A notarli, alle 6.10, alcuni agenti della polizia locale che stavano perlustrando la zona. Con tutta probabilità i due hanno sfruttato le impalcature per il restauro sulla parte bassa della Cattedrale per iniziare la salita pericolosa; poi hanno proseguito sul marmo fino a raggiungere la vetta. Ma nel frattempo gli agenti avevano già chiamato i rinforzi e i due sono stati tenuti d’occhio mentre il Duomo veniva circondato. Una volta scesi, i climber sono stati bloccati e accompagnati all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale dove sono stati identificati: sono un ventenne e un 18enne di Digione, nella Francia orientale. Per loro è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici (articolo 633 del Codice penale) e rischiano una multa da 103 a 1.032 euro. Non risultano precedenti a loro carico, almeno in Italia, ma sui loro cellulari e macchine fotografiche sono state trovate immagini di varie incursioni su edifici di diverse città europee, tra cui Parigi (sarebbero saliti sulla Torre Eiffel) e alcune città della Spagna.

Hanno spiegato che l’obiettivo dell’azione era quello di postare sui social le immagini, in particolare su un “contenitore“ di Instagram in cui gli appassionati e praticanti del genere riversano contenuti. Tra le immagini pubblicate: un ragazzo sospeso nel vuoto, aggrappato a una trave, a Tolosa (nel sul della Francia) e un altro che guarda il panorama dall’alto, appeso a un’antenna di Roumoules, in Alta Provenza.

Sembra non ci sia alcun collegamento con i tre imbrattatori, sempre francesi ma ancora ignoti, che lunedì sera sono riusciti a raggiungere i tetti della Galleria di Milano e a imbrattare il frontone (già ripulito) con vernice spray. Ma nel mirino non c’è solo il capoluogo lombardo: due giorni fa i vandali in azione anche a Venezia, dove sul ponte del Rialto e lungo Fondaco dei Tedeschi sono comparse scritte realizzate con la vernice. Preso di mira pure il Colosseo, spesso vandalizzato senza che neppure ci si renda conto della gravità del gesto. Un mese fa, una turista svizzera di 17 anni ha inciso la sua iniziale, la “N”, sulle mura davanti agli occhi stupiti degli altri turisti e delle guide che hanno criticato il gesto con un applauso ironico. Un altro, coetaneo, tedesco, è stato fermato mentre “grattava via“ una porzione della facciata. E prima ancora era stato un turista bulgaro ma residente in Inghilterra a essere denunciato per aver inciso il suo nome e quello della fidanzata sul monumento, che è patrimonio dell’umanità. Non risparmiata neppure la Torre di Pisa: cinque giorni fa, la polizia è intervenuta per fermare una turista francese di 19 anni che con un oggetto appuntito stava incidendo un cuore con all’interno due lettere in una delle colonne del settimo anello utilizzando un bracciale.

A Milano, dopo la scalata abusiva, l’assessore regionale Romano La Russa si augura che "la città non diventi meta di turisti vandali che pensano di restare impuniti. Non vorrei si fosse sparsa la voce che da noi, alla fine, è possibile “farla franca” con pene poco severe e spesso nemmeno applicate. Tutti questi episodi, compresi quelli degli eco vandali, comportano seri danni ai monumenti".