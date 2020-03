Roma, 25 marzo 2020 - Viene rivisto l'elenco delle attività produttive considerate essenziali e indispensabili, in questa fase, per il Paese: c'è l'intesa dei sindacati con il governo, raggiunta nel corso del confronto conclusivo, già terminato, tra i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Lo riferiscono gli stessi sindacati, che parlano di "risultati positivi". Il decreto ministeriale potrebbe arrivare già in giornata.

La nuova lista Ateco

Scioperi

Sono al momento confermati gli scioperi dei metalmeccanici della Lombardia e del Lazio proclamati per oggi. Lo riferiscono i sindacati spiegando che si va verso l'accordo con il Governo sulle attività non essenziali da chiudere per l'emergenza Coronavirus, dopo la riunione fiume di ieri, in attesa del nuovo incontro previsto per le 12 con la nuova lista Ateco fornita dal Mise.

Gli scioperi in corso riguardano l'industria metalmeccanica i cui comparti non sono stati chiusi. A eccezione ovviamente delle attività legate a quella ospedaliera e sanitaria. "Il programma di sciopero sta continuando perché la situazione è difficile anche se si notano miglioramenti - ha spiegato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella - nelle ultime ore c'è stata attenzione da parte delle aziende, una maggiore sensibilità a garantire più sicurezza ai lavoratori. Considerando anche che c'è un livello di assenteismo che continua a crescere, le attività produttive stanno rallentando. La protesta quindi continua, ma le aziende, dopo l'accordo e le proteste, stanno migliorando le tutele: lo verificheremo nelle prossime ore".

"Molte delle nostre richieste sono state accolte: l'elenco Ateco è stato modificato; attendiamo ora il testo scritto del relativo decreto ministeriale". E' quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine delle riunioni tra Cgil, Cisl, Uil e i ministri Gualtieri e Patuanelli, per la revisione dell'elenco delle attività considerate essenziali dal decreto dello scorso 22 marzo. Tra pause prolungate, incontri intersindacali, contatti telefonici e discussioni con i singoli ministri, il confronto è durato oltre tredici ore, sino a notte fonda.

Benzinai

Scongiurata la serrata dei benzinai sulla rete stradale e autostradale. Le associazioni hanno espresso soddisfazione per il confronto con il ministero dei Trasporti e dello Sviluppo economico che si è tenuto nel pomeriggio. Il ministro Stefano Patuanelli ha lasciato le associazioni con l'impegno di un tavolo tecnico a breve per definire misure a sostegno della categoria sia sanitarie che economiche.

