Spara alla moglie e ai figli: strage in famiglia a Nuoro. Tre morti e quattro feriti La donna è morta e con lei la figlia. L’uomo ha colpito anche i due figli piccoli e il vicino di casa. Poi ha raggiunto la casa della madre aprendo il fuoco anche contro di lei, prima di togliersi la vita. E’ successo in via Ichnusa nel quartiere di Monte Gurtei