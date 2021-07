Nuoro, 28 luglio 2021 - Tragedia in Sardegna. Un agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in servizio, questa mattina, lungo la statale 131 Dcn all'altezza dello svincolo tra Posada e Torpé in direzione Olbia nel Nuorese.

Drammatica la dinamica dell'incidente peraltro ancora da chiarire. Verso le 9.30 di questa mattina la pattuglia della Stradale era intervenuta per soccorrere un automobilista rimasto in panne, quando il furgone l'ha travolto l'agente, Marino Terrezza, 36 anni, in servizio alla polizia stradale di Nuoro. Per il giovane poliziotto - residente a Orosei da una decina di anni e padre di un bimbo - non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso.

La dinamica è tuttora al vaglio dei colleghi del poliziotto che ha perso la vita in servizio.