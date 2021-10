Catania, 26 ottobre 2021 - Catania travolta dal maltempo. Un uomo di 53 anni è annegato (non una ragazza come reso noto in un primo momento), è stato travolto da un fiume in piena a Gravina, conseguenza del fortissimo nubifragio che si è abbattuto sulla zona. E' la seconda vittima in Sicilia per il ciclone mediterraneo che da domenica non dà tregua. Le strade di Catania sono attraversate da acqua e fango, allagate la centralissima via Etnea e piazza Duomo, ormai trasformata in un lago. Nella città ai piedi dell'Etna ad aggravare la situazione è anche l'acqua piovana che si è riversata in città dai paesi etnei. Si è allagato anche lo storico mercato della 'Pescheria', e l'acqua è uscita dalla fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Inoltre il centro storico di Catania è in blackout elettrico, Municipio compreso. L'acqua è entrata anche nei bus di linea.

A Gravina il corpo del 53enne è stato trovato da volontari della Misericordia incastrato sotto l'auto. Sono stati inutili i tentativi di rianimazione. La vittima, secondo le prime informazioni, è scesa dall'auto, forse per un incidente, in via Etnea ed è stata travolta dall'acqua che l'ha trascinata via. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale di Gravina e personale del 118.

Protezione civile regionale e associazioni di volontari sono intervenuti in soccorso di famiglie e automobilisti sorpresi dalla pioggia incessante. Quattro famiglie sono state fatte evacuare a Misterbianco per lo smottamento di fango e detriti che scendeva dal Monte Cardillo.

Allagamenti anche al villaggio Santa Maria Goretti, vicino l'aeroporto, nella zona industriale e nelle zone della Plaia e di Vaccarizzo. Fango anche sulla strada statale 114 che collega Catania e Siracusa. Disagi anche a Mascali, in contrada Fondachello, con state chiuse. Anche l'aeroporto Fontanarossa ha accusato problemi per le forti piogge. Alcuni voli hanno subito solo ritardi nelle partenze, e ed è stata anticipata la chiusura del Terminal C prevista per il primo novembre, con effetto immediato.

Appello del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, su Facebook: "Per la gravità della situazione ho disposto, in accordo con il prefetto, la chiusura immediata di tutte le attività commerciali a eccezione di farmacie, delle attività alimentari e di prima necessità". Pogliese ha invitato i concittadini a "non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall'acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il prefetto e le altre forze dell'ordine per fronteggiare il disastro di queste ore".

A Scordia, nel Catanese, proseguono tra mille difficoltà le ricerche della donna dispersa nel corso dell'ondata di maltempo che ha investito la zona tra domenica e lunedì.

