Nubifragi in Lombardia. Travolta da un albero. Muore una 63enne

La tanto annunciata tempesta è arrivata. Non grandine, ma vento fortissimo e pioggia battente. E al maltempo la Lombardia sacrifica la prima vittima, una donna di 63 anni, travolta da un albero mentre rientrava da una passeggiata. Il temporale si è scatenato all’improvviso lungo il Ticino, al confine fra il Milanese e il Novarese. Una gita domenicale in compagnia nel verde, a Robecchetto con Induno, per la donna, residente a San Vittore Olona, a pochi chilometri di distanza, e altre due persone, che stavano camminando lungo l’alzaia del Naviglio Grande che scorre verso Milano. Una folata di vento è bastata perché un albero di grandi dimensioni crollasse sul gruppo, due donne e un uomo.

La 63enne è rimasta schiacciata, morendo sul posto. I soccorsi sono arrivati rapidamente: due ambulanze sono arrivate insieme a due automediche. Nel campo adiacente è attrrato anche l’elicottero decollato da Como. Tutto inutile. Feriti in modo gli altri escursionisti. La donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo, mentre l’uomo è stato trasferito con un’ambulanza all’ospedale di Legnano, anche lui in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. A contribuire alla tragedia, forse anche il vento dei giorni scorsi che potrebbe avere indebolito l’albero.

Contemporaneamente, su Milano si è abbattuta una tempesta d’acqua. Pioggia mista a grandine, dopo che il cielo si era oscurato. Strade allagate, alberi pericolanti, ma nessun ferito. Il vento ha divelto diversi oggetti, proiettandoli sulle strade. Allagamenti sono stati segnalati anche nella stazione di Linate della nuova Linea 4 della metropolitana.

La Protezione Civile, che aveva diramato un’allerta arancione per temporali, ha attivato ancora la vasca di laminazione per scongiurare l’esondazione del Seveso. In via Vittorini, nel quartiere di Ponte Lambro, sono state posizionate le barriere mobili per proteggere i palazzi in caso di risalita livelli del Lambro. I vigili del fuoco hanno effettuato una circa cinquanta interventi e altri 37 erano ancora in corso in serata: si tratta soprattutto di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti. In piazzale Baiamonti un albero ha ostruito il passaggio dei mezzi.

L’area più colpita dal maltempo è quella ad ovest del capoluogo. A Varese una ragazza di 22 anni è caduta nei pressi della falesia del Campo dei Fiori ed è stata raggiunta dal Soccorso alpino e tratta in salvo con l’elicottero, pochi minuti prima del fortissimo temporale che ha colpito tutta la provincia. A Como, sono franati 50 metri cubi di terreno in via Pio XI. La frana è caduta a pochi metri da una palazzina. Fortunatamente senza conseguenze. Una casa invece è stata scoperchiata in un quartiere periferico di Novara. Un treno Italo, in serata, è stato colpito da un fulmine in transito a Melegnano, alle porte di Milano. Nessuna grave conseguenza, a parte i ritardi dell’alta velocità. Nel Bresciano, un albero su una casa a Capriolo. Un altro ha invece centrato l’asilo di Palazzolo, senza provocare feriti.