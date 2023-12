Nubifragi e frane, strage infinita. Eventi estremi cresciuti del 22%. Ma la svolta green non si vede

Farruggia

Tutto si tiene. E in un mondo sempre più caldo aumentano gli eventi estremi, che i climatologi prevedono da decenni che si intensificheranno con la crisi climatica. In Italia lo si è visto in particolare con i due eventi meteo eccezionali di maggio in Emilia Romagna e il nord delle Marche e poi per quello di novembre in Toscana.

Il quadro globale è chiaro. Il rapporto provvisorio sul clima del 2023 dell’Organizzazione meteorologica mondiale dell’Onu conferma che quest’anno passerà alla storia come il più caldo mai registrato. I dati fino alla fine di ottobre mostrano che la temperatura media globale è stata di circa 1,40 gradi (+0,12ºC sopra la media del 1850-1900). "È praticamente certo – sostiene il Wmo – che il 2023 sarà l’anno più caldo misurato negli ultimi 174 anni, superando gli anni sinora più caldi, 2016 e 2020". E così la pensano tutti i maggiori centri di ricerca climatica.

Il conto dei danni cresce ogni anno. Secondo un rapporto dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato insieme al Gruppo Unipol, in Italia quest’anno gli eventi estremi sono saliti a quota 378, segnando +22% rispetto al 2022, con danni miliardari ai territori e la morte di 31 persone. Il nord Italia, con 210 eventi meteorologici estremi, si conferma l’area più colpita, seguita dal centro (98) e dal sud (70). In aumento soprattutto alluvioni ed esondazioni fluviali (+170% rispetto al 2022), le temperature record registrate nelle aree urbane (+150% rispetto al 2022), le frane da piogge intense (+64%); e poi le mareggiate (+44%), i danni da grandinate (+34,5%), e gli allagamenti (+12,4%). Lombardia ed Emilia-Romagna risultano nel 2023 le regioni più colpite con, rispettivamente, 62 e 59 eventi che hanno provocato danni, seguite dalla Toscana con 44 e dal Lazio (30).

Tra i casi più drammatici le due alluvioni che hanno sconvolto l’Emilia-Romagna: il 2 e 3 maggio la prima e tra il 15 e il 17 maggio la seconda, più grave e che ha coinvolto 44 Comuni, principalmente nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna, con danni per oltre 8,8 miliardi di euro e costate 15 vittime. Le forti piogge hanno fatto straripare 23 corsi d’acqua per un volume di esondazione stimato in 350 milioni di metri cubi, che ha provocato l’allagamenti per un’area di 540 chilometri quadrati. Le frane censite in regione (per il 78,5% nuove) sono in totale 65.598 e coprono un’area di 72,21 km quadrati. L’11 e 12 novembre, poi, intere aree del nord della Toscana sono state alluvionate. In particolare, le province di Firenze, Prato e Pistoia hanno assistito a esondazioni dei corsi d’acqua e allagamenti diffusi, con danni per 1,9 miliardi di euro e 5 vittime.

Servirebbero azioni, giungono solo promesse: Cop28 a Dubai si è conclusa con l’ennesimo compromesso. Il testo rivolge un semplice "invito" ai Paesi membri a intraprendere una serie di azioni, ma non c’è alcun obbligo, e poi invece del chiaro "phase out" (uscita) dalle fonti fossili c’è un più sfumato "transition away" (transizione) da petrolio, gas e carbone. Una generica dichiarazione di principio senza azioni sufficienti a tenerci entro gli obiettivi di Parigi. Al momento le proiezioni dicono 2,1-2,8 gradi di riscaldamento a fronte di un target di 1,5-2°. Gli accordi "storici" ma basati su impegni volontari non bastano per fermare la progressione della crisi climatica, urgono fatti.