Nubifragi all’Elba: danni e paura. Trecento persone isolate per ore

PORTOFERRAIO (Isola d’Elba)Ancora acqua, danni e paura all’Isola d’Elba, interessata da nuovi, violenti, nubifragi. Dopo le precipitazioni eccezionali di lunedì, la scorsa notte si sono aggiunti altri 50 millimetri di pioggia, causando l’esondazione dei fossi della Valle di Lazzaro e della Concia entrambi a Portoferriaio. È un mesto day after quello all’indomani del nubifragio che ha colpito l’isola-gioiello dell’arcipelago Toscano, il terzo in pochi mesi, dopo l’alluvione del 13 febbraio e i due episodi del 20 e del 22 agosto.

Tra gli episodi più gravi da registrare il cedimento della strada che conduce alla piccola frazione di Forno, nel comune di Portoferraio, adiacente a Scaglieri nel golfo della Biodola. Una voragine sulla carreggiata ha compromesso la viabilità e circa 300 persone tra residenti e turisti che vi alloggiano sono rimasti isolati. La macchina dei soccorsi per fortuna ha consentito di allestire un servizio navetta, con una passerella per il transito pedonale. Da un’emergenza all’altra: un’altra frana ha bloccato la viabilità sulla Sp 24 in direzione Procchio.

Secondo i dati del Consorzio Lamma, nelle ultime 30 ore in Toscana sono state registrate piogge eccezionali: ben 172 millimetri a San Martino (Elba) e 121 a Portoferraio. "L’acqua entrava dappertutto e la pressione ci impediva di aprire la porta. Per fortuna il vicino di casa ci ha messo a disposizione una scala, altrimenti avremmo fatto una brutta fine". È ancora scosso Raffaele Piras, residente a Portoferraio, mentre racconta i dettagli della fuga fra i tetti escogitata da sua figlia, per mettersi in salvo dalla furia dell’acqua.

"Spero che sia finita qua, martedì abbiamo avuto un pomeriggio disastroso – dice il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini –: l’ultimo nubifragio ha fatto più danni che nello scorso febbraio". Anche questa volta le maggiori criticità si sono registrate alla periferia di Portoferraio. La zona del Carburo, un’area dove c’era in origine una vecchia salina e che quindi si trova sotto il livello stradale con le rampe di scale di accesso alle abitazioni che fanno da scivoli perfetti per l’ondata d’acqua, e poi quella della Sghinghetta, sono finite un’altra volta sott’acqua con 12 famiglie evacuate per l’allagamento delle loro abitazioni.

Secondo l’amministrazione del capoluogo elbano tutte le cautele erano state prese fin alle prime ore dell’allerta gialla, la mattina del 9 settembre. "Il 5 agosto abbiamo dato incarico all’ingegnere idraulico per un progetto di regimazione delle zone critiche della città e abbiamo trovato la copertura finanziaria per la sua realizzazione", precisa ancora il sindaco di Portoferraio Nocentini, sottolineando come il piano per la messa in sicurezza idraulica con il Genio Civile sia quasi pronto ma anche come, di fronte alla frequenza di questi eventi, qualcuno debba farsi carico di aiutare l’isola che non può farcela da sola. Anche Legambiente ha parlato di devastazione climatica dell’Elba e di Portoferraio: " Non basta pulire le caditoie per arginare questi fenomeni – ha detto l’associazione – ma occorre ripensare alla gestione idrogeologica dell’intero territorio".

Valerie Pizzera