Novara, 26 agosto 2019 - Un ragazzo 23enne, Yoan Leonardi, è stato ucciso stanotte, nel Novarese. L'omicidio è accaduto a Borgoticino, in località Campagnola, fuori dalla discoteca Aeroplano. Un acceso diverbio, scoppiato probabilmente per una ragazza, sarebbe all'origine dellla rissa tra i due ragazzi, sfociato nel tragico epilogo. Una discussione, cominciata all'interno di un locale, un disco-pub aperto nella struttura che un tempo ospitava il museo dell'aeroplano. I due giovani si sono affrontati successivamente nel piazzale del parcheggio. Sono volate parole grosse e sono venuti alle mani, finché uno dei due ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire la vittima. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto il ragazzo respirava ancora, ma è morto pochi istanti dopo.

LA CONFESSIONE SU FACEBOOK - È stato fermato dai carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio: un coetaneo del giovane accoltellato. Si tratta di un ragazzo del luogo. "Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una ca...ta per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro". Questo il messaggio che si legge sulla bacheca Facebook di Alberto Pastore, il 23enne accusato del delitto. "Nella mia vita - si legge ancora nel post - ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo. Mi mancherete tutti...papà ti voglio solo dire che sei stato un padre fantastico, anche a te mamma che ti sei sempre preoccupata ultimamente."