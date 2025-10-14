Martedì 14 Ottobre 2025

14 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Novara, accoltella il padre nel sonno. Lui riesce a fuggire ferito. Il 24enne arrestato dai carabinieri

Nella notte tra domenica e lunedì a Grignasco l’aggressione. Il padre curato in ospedale con ferite che potevano essere letali

I carabinieri

Novara, 14 ottobre 2025 - Il figlio 24enne ha accoltellato il padre nel sonno, ma il genitore, nonostante diversi fendenti, è riuscito a fuggire e recarsi in ospedale: il giovane in seguito è stato arrestato dai carabinieri.

Un caso simile a quello accaduto di recente a Ravenna, ma il responsabile dell'accoltellamento è un ragazzo di 24 anni, di Grignasco, in provincia di Novara. Secondo quanto raccontato dai carabinieri nella notte fra domenica e lunedì al pronto soccorso dell'ospedale di Borgomanero è arrivato un uomo con gravi ferite da arma da taglio.

I militari sono stati allertati dai medici. La vittima era stata colpita più volte ed è stata sottoposta a cure urgenti. Presentava lesioni profonde al volto, al collo e alle mani, che, secondo il personale sanitario, avrebbero potuto risultare letali.

La convivente, ascoltata dagli investigatori, ha raccontato che durante la notte il figlio si sarebbe improvvisamente svegliato e avrebbe accoltellato il padre, che dormiva sul divano del soggiorno.

I Carabinieri di Arona, con i colleghi di Borgomanero e Romagnano Sesia, non hanno trovato il giovane in casa, ma lo hanno individuato e bloccato mentre tentava di fare rientro in casa, dopo essere fuggito in un bosco sul retro dell'abitazione. Gli agenti hanno sequestrato il coltello usato per l'aggressione, ancora intriso di sangue. Il giovane è stato trovato in possesso anche di una piccola quantità di hashish, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Novara.  

