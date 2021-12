Siracusa, 2 dicembre 2021 - Un minorenne è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa. E' successo a Noto, e in un primo momento si era pensato a uno sparo accidentale, il giovane era in un'auto con i familiari, ma ora gli investigatori ritengono che qualcuno abbia fatto fuoco contro la vettura.

Il minore è stato portato subito dai parenti al pronto soccorso dell'ospedale di Noto. Da lì la vittima è stata trasferita a Catania.

Secondo gli inquirenti qualcuno ha sparato dalla strada con l'intenzione di uccidere, ma devono ancora comprendere se il giocane fosse il vero obiettivo o se il killer volesse colpire un altro familiare.

E' stato aperto un fascicolo dalla procura di Siracusa, mentre i carabinieri hanno sentito i parenti del minore. Allo studio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.