Norme sugli imballaggi. Stop alle restrizioni Ue: "Vince la filiera Italia"

Pericolo scongiurato. Sugli imballaggi arriva il via libera del Parlamento europeo alla proposta italiana fortemente sostenuta dal governo, a partire dalla premier, Giorgia Meloni, ma appoggiata anche da un’ampia maggioranza trasversale di eurodeputati italiani. Sono bastati, così, poco più di 45 minuti per correggere l’ennesima legge europea che avrebbe potuto causare potenziali ripercussioni negative sul tessuto produttivo e commerciale italiano, con un impatto economico e occupazionale durissimo sull’industria dell’imballaggio e del riciclo, insieme a settori cruciali quali l’agroalimentare, la cosmetica, la farmaceutica, e il turismo.

Con la revisione della bozza legislativa presentata a novembre del 2022 dalla Commissione europea si corregge, nel segno della concretezza, un regolamento che sembrava essere completamente distaccato dalla quotidianità di milioni di consumatori italiani ed europei. "L’Italia ha vinto una battaglia in Europa, con la forza del buon senso che motiva le nostre azioni. Le modifiche apportate dal Parlamento europeo sono importanti, significative e rappresentano una svolta rispetto alla visione ideologica del testo originario", spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Soddisfatto l’ex numero uno di Confindustria, Antonio D’Amato, presidente di Seda International Packaging Group: "Ha vinto la ragione, la scienza e il buon senso contro l’ideologia e la disinformazione. Il testo proposto dalla Commissione rappresentava una inversione a “U“ di quanto realizzato in 30 anni di direttive europee che, in piena neutralità tecnologica e con la collaborazione dei Paesi membri e delle imprese europee, ha costruito il sistema di economia circolare più avanzato del mondo".

In effetti, gli imballaggi in carta già oggi hanno raggiunto il target di riciclo 2025 fissato dalla Commissione europea e in alcuni Paesi, come appunto l’Italia, il target 2030 è addirittura stato superato. "Ci auguriamo ora che il Consiglio si dimostri altrettanto aperto e accolga le molteplici richieste del mondo industriale, seguendo le preoccupazioni evidenziate più volte dal governo Italiano, che da sempre ha preso una netta posizione contro la proposta della Commissione europea – ha aggiunto D’Amato –. Il risultato raggiunto a Strasburgo non è traguardo, ma un punto di partenza: dobbiamo continuare a difendere e promuovere un modello di economia circolare che sia un esempio globale, e non smantellarlo per approcci ideologici che non hanno alcun fondamento scientifico e che si dimostrano solo dannosi per l’ambiente, l’economia e la salute dei consumatori".

Antonio Troise