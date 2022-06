Norma Megardi carbonizzata in auto, il killer è un 24enne. Indagati anche i genitori

Alessandria, 25 giugno 2022 - Ha confessato il killer di Norma Megardi, l'ex prof di inglese di 74 anni trovata carbonizzata in auto il 20 giugno a Sale (Alessandria).

Luca Orlandi, 24 anni, imprenditore agricolo, è accusato di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Ma le stesse accuse questa mattina prima dell'interrogatorio sono state rivolte dal pm anche ai genitori del ragazzo. Che si dichiarano innocenti. Il papà, 58 anni, è poliziotto ed è stato sospeso dal servizio. La mamma, 52 anni, è casalinga.

Le parole dell'avvocato difensore

L'avvocato Paolo Amisano di Valenza, che difende il nucleo familiare con il collega Stefano Bagnera di Casale Monferrato, chiarisce al telefono: "I genitori sono stati sentiti con una ipotesi di reato formulata inizialmente dal pm. Hanno chiarito i loro comportamenti che sono tutti da collocarsi temporalmente in momenti successivi a quelli tenuti dal loro figlio. Quanto al contenuto del loro racconto si preferisce attendere che gli inquirenti svolgano i loro accertamenti".

L'interrogatorio

L'interrogatorio di convalida di Luca Orlandi è fissato per lunedì mattina. I genitori invece sono a piede libero. "Sono disperati per quello che è successo, non immaginavano che il figlio potesse commettere un atto simile", si limita a dichiarare il legale.

II movente

E resta da chiarire il movente del delitto. La pista privilegiata è quella economica. Trapela che l'assassino avesse anche querelato la vittima.

La pensionata, residente a Sale, era scomparsa nel pomeriggio di lunedì e la sua auto, contenente resti umani, era stata rinvenuta bruciata nello stesso giorno, durante le operazioni di spegnimento di un incendio, in zona cascina San Pio, nel paese di Isola Sant’Antonio.