Nonno Vigile da 12 anni, ogni giorno ‘scorta’ gli alunni per strada. La storia di Giuseppe

Oria (Brindisi), 15 novembre 2023 – Sono ormai 12 anni che ogni mattina, dal lunedì al venerdì, prima della campanella delle 8 il signor Giuseppe Desimone, 80 anni, non manca all’appuntamento davanti ad una scuola elementare di Oria, in provincia di Brindisi, con la sua casacca catarifrangente e munito di paletta. Non c’è caldo, freddo, pioggia o vento che tenga. E’ sempre là in attesa dei grembiulini blu per accompagnarli dall’auto dei genitori all’ingresso dell’istituto, a volte su per le scale fino in classe. Stessa cosa all’orario d’uscita. Desimone, sottufficiale della Marina in pensione, è uno dei Nonni Vigile del Comune pugliese che si è dotato di questa importante figura nel solco della cittadinanza attiva e che ha deciso di premiare i suoi nonni-volontari nella Giornata mondiale della gentilezza.

Si aspettava questo riconoscimento?

“Era l’ora”, commenta divertito Giuseppe.

Da quanto tempo è Nonno Vigile?

“Ho iniziato 12 anni fa quando una delle mie nipotine era al quinto anno di elementari. E’ stata una grande oppurtunità al tempo perché quando accompagnavo lei, nel mentre potevo aiutare anche gli altri bambini ad attraversare in totale sicurezza la strada. Ogni tanto c’è chi accelera nonostante si trovi in prossimità di una scuola ed è un problema che non va sottovalutato. Anche i genitori si sentono più sicuri perché sanno che ci siamo noi a vigilare sulla sicurezza dei loro figli”.

Cosa fa un Nonno Vigile?

“Se i vigili urbani curano il traffico, i Nonni Vigile curano le persone, nella fattispecie la sicurezza degli alunni all’entrata e all’uscita da scuola. Aiutiamo i bambini ad attraversare la strada insegnando loro la buona prassi di guardare prima di attraversare”.

E’ gratificante?

"Assolutamente. E’ gratificante l’affetto dei bambini e la gratitudine dei genitori. I bimbi si affezionano, mi abbracciano e mi stanno vicino. La nostra figura è rassicurante anche per quei bimbi che soffrono il distacco dai genitori soprattutto nei primi mesi di scuola. Il nostro è un gesto di gentilezza che viene ripagato a pieno dai loro sorrisi, dall’affetto, dai pensierini che ci regalano alla fine dell’anno chiamandoci dall’angolo della giacca: ‘Nonno questo è per te’ … Pensi che li conservo ancora tutti, il primo è di 12 anni fa”.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui