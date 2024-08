Ultimo, morta la nonna Gina. I fan all’assalto sotto la clinica: arrivano i carabinieri

Roma, 28 agosto 2024 – E’ morta la nonna di Ultimo, la famosa Gina ‘narrata’ spesso sui social del cantante romano, e i fan sono andati letteralmente all’assalto rovinando il momento di raccoglimento della famiglia Moriconi.

La notizia della morte della nonna 95enne è stata data dal papà di Ultimo, Sergio Moriconi, che su Facebook ha scritto un pensiero commosso per la mamma scomparsa.

"Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù, non mangerò tanto”, il pensiero affettuoso del figlio scritto accanto alla foto della nonna davanti a una torta con le candeline pronte da spegnere.

Probabilmente quando ha scritto il post non pensava che di lì a poco sarebbe scoppiato il finimondo.

I fan – impazziti – hanno iniziato a chiamare le cliniche romane per sapere dove fosse ricoverata la signora Gina e, una volta scoperta, sono accorsi in massa per manifestare il proprio affetto al cantante.

Per allontanare i tanti (troppi) presenti che per partecipare al lutto del loro idolo hanno rovinato un momento intimo, sono dovuti intervenire i carabinieri.

Nella fanpage di Ultimo, ‘I miserabili del parchetto’, lo staff ha scritto un post per stigmatizzare la mancanza di rispetto.

"Oggi siamo venuti noi tutti a conoscenza della scomparsa della nonna di Ultimo

Nonna Gina. Tutte le fanpage si riuniscono al dolore della famiglia Moriconi

Vi chiediamo la cortesia di tenere un comportamento adeguato e rispettoso

nei confronti del nostro caro Niccolò”. E ancora in un post precedente: “Ci teniamo a ricordarvi che prima di essere un cantante Nic è un ragazzo come tutti noi. Purtroppo molti fan stanno cercando con metodi inappropriati di arrivare ad avere contatti con Ultimo chiamando ripetutamente delle cliniche. Con questo messaggio vogliamo sensibilizzarvi a non compiere certe azioni (è violazione della privacy penalmente perseguibile)”.