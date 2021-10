Roma, 31 ottobre 2021 - In Italia "ci sono otto milioni di persone che hanno deciso di non vaccinarsi: è quasi l'Austria. Non è razionalmente spiegabile", il professor Roberto Burioni, virologo e docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai3.

Burioni si è lamentato: "Queste persone si espongono a gravi rischi e fanno circolare il virus", aggiungendo "siamo salvi perché i giovani si sono vaccinati molto e stiamo prendendo misure più severe rispetto ad altri Paesi".

Burioni non si spiega i timori verso il siero: "Questo vaccino ha una sicurezza eguagliata da pochi altri farmaci, è stato somministrato in miliardi di dosi senza sostanzialmente problemi gravi. Il fatto che la gente sia diffidente davanti a un vaccino sicuro ed efficace, che tiene le persone fuori dalle terapie intensive, non è razionalmente spiegabile".

