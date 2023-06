Non temiamo di educare Anche a casa

Elena

Ugolini

Stupisce veder premiati con dei 9 in condotta gli alunni che si sono divertiti a sparare con dei pallini alla propria docente. Meglio togliere il voto in comportamento se quello che gli alunni fanno non ha nessuna incidenza. Anche se quegli studenti avessero avuto 10 in tutte le materie e si fossero sempre comportati in modo encomiabile, non sarebbe stato giusto passar sopra a un fatto così grave. Non è ragionevole dare questo segnale a tutta la classe, anzi a tutta la scuola, anzi a tutte le scuole italiane (visto la rilevanza mediatica che ha assunto questo episodio). Dare una valutazione del comportamento, anche con un voto, non significa interrompere la relazione con i propri studenti, non significa negare la possibilità di cambiare. È molto più facile lasciar correre e non prendersi la responsabilità di dare un giudizio per capire insieme che cosa è successo, per capire da dove ripartire, per non fermarsi sul male fatto, piccolo o grande che sia. Tutti, genitori e docenti, dovremmo andare all’unisono su questo. Dovremmo essere chiari nel giudizio e grandi nell’abbraccio. Esiste un analfabetismo relazionale che va educato, non coperto facendo finta che il male e l’errore non esistano. In Italia abbiamo paura di sbagliare, non pensiamo che l’errore sia un’occasione per imparare, siamo abituati a mettere la polvere sotto il tappeto e fare finta di nulla. Spesso a scuola non c’è chiarezza e condivisione. Spesso le famiglie si sentono giudicate, sono le prime a far fatica a vedere i problemi e ad accettare di fare un lavoro insieme alla scuola. Non è un caso che i genitori dello studente che ha accoltellato la propria insegnante in classe abbiano impugnato il provvedimento di espulsione e bocciatura. Il ministro Valditara desidera rivedere le modalità con cui assegnare i voti di comportamento, ma non basta. Occorre un cambiamento dell’atteggiamento di tutti.