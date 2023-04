Non solo politica La visita a Westminster dove Carlo sarà incoronato

di Deborah Bonetti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ricevuta con grande calore dal primo ministro britannico Rishi Sunak ieri pomeriggio a Downing Street. Quando la sua macchina ha varcato i cancelli e lei si è avviata verso la lucidissima porta nera del numero 10 lungo il vialetto adorno di tulipani rosa, lui è apparso subito e i due si sono stretti la mano e baciati sulle guance. Sunak tutto sorrisi nel suo solito completo blu scuro con cravatta smilza, Meloni in un completo color maglia della nazionale, con tacchi vertiginosi.

Dopo un breve photocall (e senza dichiarazioni alla stampa) sono entrati nella residenza proprio mentre cominciavano a cadere le prime gocce di pioggia. All’interno, si sono scambiati alcuni convenevoli davanti alle telecamere prima di continuare l’incontro in privato, durato circa un paio d’ore. Fuori, intanto, il Stand up to Racism urlava slogan come "Rifugiati dentro, Meloni fuori" con cartelli con su scritto "No alla fascista Meloni". Raggiunta poi in albergo, la premier ha scherzato: "Erano contro di me? Bene. Finalmente. Non vengo contestata da un po’ di tempo e cominciavo a preoccuparmi". Aggiungendo: "Come mi ha riferito il premier britannico “questa è una città in cui ci sono manifestazioni per qualsiasi cosa“". Nei primi minuti dell’incontro, Sunak l’ha chiamata subito "Giorgia" e ha elogiato la "leadership" di Meloni nel contesto della guerra in Ucraina e nella gestione dell’immigrazione illegale. Sunak si è anche complimentato per la politica economica della premier italiana, definendola "molto attenta e capace di portare stabilità in Italia in tempi di incertezza" e ha concluso, in italiano, con un affettuoso "grazie Giorgia, benvenuta a Londra".

Lei ha restituito il complimento a "Rishi" e ha poi elogiato la strategia britannica nel cercare di bloccare il traffico di immigrati illegali, accennando alle opportunità di ulteriore collaborazione fra i due paesi. Meloni e Sunak hanno quindi firmato un Memorandum of Understanding. Poi i due sono andati insieme all’abbazia di Westminster (a poche centinaia di metri da Downing Street) dove tra circa una settimana si terrà l’incoronazione di Re Carlo III e della regina consorte Camilla. Sono saliti in macchina insieme, gesto di amicizia che testimonia la grande intesa. Prima di entrare, lei si è cambiata le scarpe (indossando un paio di sneakers) visto che l’abbazia è ora un cantiere e va fatta attenzione ai pavimenti sconnessi e al prezioso cosmati pavement.

Stamattina è prevista una visita alla National Gallery (a vedere in anteprima il San Francesco d’Assisi, che aprirà settimana prossima), e poi la partecipazione, insieme al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, a incontri con imprenditori.