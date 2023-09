Non solo bonus, il governo punti ai tagli di spesa

Sacconi

È comprensibile che il primo obiettivo delle politiche pubbliche sia la coesione sociale della nazione. Le ricorrenti tensioni nella vicina Francia costituiscono un monito per i governanti di tutta Europa. Le molte variabili del tempo che viviamo determinano spesso impoverimento, insicurezze, sfiducia, disgregazione. La risposta tuttavia non può rinvenirsi sempre e illimitatamente nel bilancio dello Stato. La crisi finanziaria prima e quella pandemica poi hanno indotto la diffusa convinzione che la finanza pubblica possa erogare all’infinito buoni per contenere ogni causa di aumento del costo della vita. Perfino si ipotizzano incrementi retributivi sostenuti dal debito pubblico. Accade così che larga parte della manovra di bilancio sia in partenza assorbita dalla promessa di rinnovo della riduzione del cuneo fiscale. Operazione che ha certamente aiutato nel breve termine la condizione di molte famiglie ma che potrebbe poi rivelarsi un insostenibile impedimento per altre misure più direttamente dedicate alla crescita. Come si ripete spesso, la coperta è corta e i vincoli di bilancio son tornati, pena il pericolo di una crisi di liquidità dello Stato. Ecco che si ripropone quale scelta obbligata la ricerca di altre vie utili a garantire il consenso popolare in una stagione tanto difficile. E la via maestra è quella della leadership, ovvero della guida carismatica di chi governa anche e soprattutto attraverso il coraggio della verità e delle conseguenti decisioni impopolari. Come i burberi insegnanti dei quali portiamo il ricordo migliore. Anzi, qualche buon taglio di spesa può infondere quella sicurezza che viene proprio dalla fiducia nel rigore di coloro che abbiamo delegato al bene comune. Meglio una guida salda che una mano tremebonda perche impaurita dalla mera attesa delle nostre possibili reazioni.