"Non siamo riusciti a dormire"

Giancarlo Passaro, titolare del locale La Bottega a Marrakech, racconta la sua notte di paura. "Verso le 11 meno un quarto (di venerdì sera, ndr), abbiamo sentito una grossa scossa, ha iniziato tutto a tremare. Ero nel locale che gestisco nella città nuova, all’improvviso i miei collaborattori e i clienti hanno iniziato a correre in strada. Il locale si trova davanti alla chiesa cattolica, il campanile ha iniziato a oscillare. Ci siamo trovati tutti in strada. Le mura della città sono danneggiate e molte case sono implose. Poi c’è stata anche una scossa di assestamento, io sono rientrato a casa molto tardi e non abbiamo dormito. Abbiamo paura che arrivi ancora qualcosa, è stata una brutta esperienza".