Non si risponde al populismo col populismo

Raffaele

Marmo

La mossa a sorpresa del governo sulla tassazione dei cosiddetti extraprofitti delle banche ha il sapore della mossa esclusivamente politica, con un tratto di rincorsa alle spinte populiste dei grillini e del Pd degli ultimi mesi. Ma le conseguenze negative rischiano di essere superiori ai benefici. Anche per quelle famiglie e imprese che si vorrebbero sostenere con le risorse derivanti dal prelievo straordinario.

Sul piano politico l’impressione è che quella dell’esecutivo sia un’operazione di inseguimento delle tendenze populiste che da sempre i grillini e, dall’arrivo di Elly Schlein, anche i dem cavalcano: ma, in fondo, i primi sono nati per essere populisti e i secondi devono far dimenticare che per dieci anni sono stati il partito cardine del "sistema" e del governismo elevato a metodo. Per di più sono collocati all’opposizione e, dunque, hanno margini di manovra ampi. Ma non è la stessa cosa per chi governa. Perché se è vero che Giorgia Meloni e Matteo Salvini possono, con la scelta dell’altra sera, vestire i panni apparenti di Robin Hood (il che politicamente può giovare loro), è altrettanto vero che, più presto che tardi, dovranno fare i conti con l’impatto negativo sistemico dell’intervento.

Il punto non è tanto o solo la reazione pessima delle Borse. E non è tanto o solo che siamo di fronte a un’entrata a gamba tesa in una dinamica, quella dei tassi di interesse, che è di mercato. Il punto chiave è che si rischia di trasmettere agli investitori stranieri e ai risparmiatori un messaggio che danneggia la reputazione e la credibilità del Paese. Non possiamo non domandarci quale impatto una misura di questa portata può avere sulle decisioni di chi decide se, come e quando mettere soldi in un’impresa o sui titoli di uno Stato. Senza contare che in una fase di incertezza e di pericoli di recessione un’adeguata patrimonializzazione delle banche rappresenta una delle più efficaci garanzie contro la deriva di crisi sistemiche.