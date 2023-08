Non provate a chiamarli writer

Matteo

Massi

Romano d’Ezzelino è un paese di 14mila abitanti nel Vicentino: quattro anni fa Antonio Maria Bianchin, dirigente scolastico di un istituto comprensivo statale, esasperato dai continui imbrattamenti dei muri dell’edificio, se ne uscì con la proposta di fare lezione di street art. Né un paradosso né una provocazione, anche se potrebbe sembrare. Perché fare il writer è un conto, fare il vandalo è un altro. Il confine non è così labile. E il caso di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II imbrattata l’altra notte, non fa altro che confermarlo: non c’è nessun motivo per cui chi ha agito con spray e bombolette non venga considerato un vandalo. Non chiamateli quindi writer. Sono degli imbrattatori che non hanno alcun rispetto per i beni culturali e per i monumenti della città in cui vivono. La cui azione non può avere nessuna connotazione artistica.

Ogni volta che accade qualcosa del genere s’accende immediatamente il dibattito se i graffiti vadano considerati arte o vandalismo. Perché non ci fermiamo, per un attimo, e ci guardiamo attorno? E guardiamo i muri, non solo i muri. Non c’è alcun dubbio che se ci troviamo di fronte a un monumento (come nel caso di Milano) deturpato, siamo di fronte a un reato: è uno sfregio a un bene pubblico che è poi anche un bene comune. Se ci troviamo invece davanti a un muro anonimo e dimenticato, a una periferia abbandonata, in cui prendono forma figure artistiche (e gli esempi di Banksy e Blu possono guidarci in tal senso e direzione) forse ci troviamo di fronte oltre a un’opera artistica, anche a un progetto di rigenerazione.

Tornando al dirigente scolastico di Romano d’Ezzelino, quando quattro anni fa propose i corsi di street art, li accompagnò con poche frasi: "Bisogna che i ragazzi imparino a distinguere l’arte dalla maleducazione". Una piccola, grande lezione dalla provincia.