"Non posso sopportare un altro tumore". L’eroe di Chernobyl suicida a Mosca

Viktor Smagin, 75 anni, era uno degli ultimi eroi di Chernobyl. Tra gli ingegneri dell’impianto nucleare sovietico, quel 26 aprile ’86 è stato tra i primi ad accorrere alla centrale dopo l’esplosione. Trasformandosi in uno dei primi ‘liquidatori’, coloro che si occuparono di risolvere le conseguenze del disastro, e uno dei più preziosi testimoni della vicenda. Per quasi 40 anni, Smagin ha dovuto convivere con le conseguenze di quella scelta sulla sua salute, riuscendo a sopravvivere nonostante tutto. Ma all’ennesima diagnosi di tumore, il 23 ottobre scorso ha deciso di farla finita: si è gettato dalla finestra di casa a Mosca. In una nota straziante alla sua famiglia ha scritto che non poteva più sopportare le cure. "Miei cari: Larisa, Dima e Sveta! Ora è il momento di salutarci. Grazie mille per gli anni che abbiamo vissuto insieme. È stata felicità. Mi dispiace!".