Non c’è solo Riad

Per Expo, I nostri concorrenti sono Riad (Arabia Saudita), Busan (Corea) e Odessa, con la prima favorita - per ora – dal presumibile appoggio della Francia. "Roma è una capitale della cultura, una città dal cuore antico in cui s’intreccia l’intera storia del mondo", ha detto la Meloni citando Goethe. Il progetto italiano prevede un sito completamente sostenibile, che non rovinerà il territorio, con il più grande parco solare mai realizzato in una città. La scelta del Bie verrà comunicata a novembre.