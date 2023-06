Non ammazzò i suoi figli Scarcerata dopo 20 anni

Graziata e liberata Kathleen Folbigg (nella foto), considerata “la peggiore serial killer d’Australia”, in cella dal 2003 per omicidio colposo del primogenito Caleb e l’uccisione degli altri tre figli, Patrick, Sarah e Laura. A deciderlo il procuratore generale del New South Wales, Michael Daley, sulla base dei risultati di un’ultima indagine che mette fortemente in dubbio la colpevolezza della donna. Tutti e quattro i figli, infatti, avevano rare mutazioni genetiche che avrebbero causato la loro morte.