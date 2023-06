Noi ’alluvionati’ non vogliamo scorciatoie

Ilaria

Rubbi*

La maturità è allo stesso tempo il momento più atteso e più temuto dallo studente. Consiste in due scritti e un orale, volti a testare le competenze e le conoscenze al termine del percorso scolastico superiore. È un vero e proprio rito di passaggio, una fine, ma soprattutto un inizio, il tuffo nel mondo degli adulti. È l’ultima notte passata sui libri, l’ultimo caffè dal sapore di imminente fallimento, l’ultima volta in classe, la paura di non farcela, il primo passo verso il futuro. A causa dell’alluvione, che ha profondamente danneggiato l’Emilia-Romagna, il ministero dell’Istruzione e del merito, a meno di tre settimane dalle prove, ha comunicato che gli studenti ’alluvionati’ avrebbero dovuto sostenere un esame alternativo, costituito solamente dal colloquio orale, senza offrire alcuna possibilità di dichiarare l’effettiva presenza di danni collegati all’alluvione, ma secondo un mero criterio ’amministrativo’ e del tutto realistico. Siamo i maturandi del 2023: le superiori hanno costituito un quarto della nostra vita. Abbiamo affrontato una pandemia e ora l’alluvione. Siamo stati etichettati come la ’generazione del Covid’; e ci è stato perdonato tutto. Siamo la generazione che agli occhi degli adulti deve essere aiutata, ma, nonostante questo, il disagio giovanile non ha fatto altro che aumentare. Possiamo farcela, anche senza essere messi nelle condizioni di schivare l’ostacolo, sappiamo gestire l’imprevisto e anche mettere in conto che potremmo arrivare all’esame non ’al meglio’. Rivendichiamo il diritto alla responsabilità. L’isolamento che ci è stato imposto col Covid ora ci viene nuovamente riproposto: i nostri banchi sono vuoti ma i nostri compagni di classe sono lì. Non vogliamo sentirci vittime della nostra vita, ma protagonisti. Siamo noi il futuro. Ma come possiamo diventare cittadini consapevoli, parte attiva della comunità, se ci vengono precluse le esperienze per metterci alla prova e crescere?

*Residente a Medicina (BO), iscritta all’istituto Fermi

di Bologna