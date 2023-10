Nobel per la medicina 2023 a Karikò e Weissman

Stoccolma, 2 ottobre 2023 – Katalin Karikó e Drew Weissman vincono il Nobel per la Medicina 2023. I due ricercatori sono stati premiati per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero che hanno reso possibili quelli anti Covid-19. "I vaccini hanno salvato milioni di vite e prevenuto malattie gravi in molte altre persone", si legge nell'annuncio del Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia.

Chi sono i due vincitori del Nobel

La biochimica ungherese Katalin Karikó, 68 anni, ha trascorso quasi un decennio presso BioNTech, l'azienda farmaceutica tedesca che ha collaborato con il colosso farmaceutico Pfizer per produrre il primo vaccino pandemico contro il virus che causa Covid-19 . Il medico-scienziato americano Drew Weissman, 64 anni, è professore di ricerca sui vaccini presso la Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania. I loro studi sull'acido ribonucleico Rna ha fornito agli scienziati e alle aziende farmaceutiche i mezzi per trasformare le cellule del corpo in produttori di anticorpi.