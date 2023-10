Nobel per la letteratura 2023 al norvegese Jon Fosse

Oslo, 5 ottobre 2023 – Il premio Nobel per la letteratura 2023 è stato assegnato al norvegese Jon Fosse "per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile".

Lo scrittore e drammaturgo, già in passato nella rosa per il prestigioso riconoscimento assegnato dell’Accademia Reale svedese, ha battuto la concorrenza della scrittrice cinese Can Xue, del giapponese Haruki Murakami, stando a indiscrezioni e scommettitori. Secondo questi ultimi, in ballo c’erano anche l'australiano Gerald Murnane, la russa Ljudmila Ulitskaja, la canadese Anne Carson, il romeno Mircea Cartarescu, il keniota Ngugi Wa Thiong'O.

Jon Fosse, chi è il poliedrico autore premiato

Nato il 29 settembre del 1959, Fosse ha esordito nel 1983 con il romanzo ‘Raudt, svart’ (‘Rosso, nero’) e da allora ha sperimentato vari forme di narrativa, da raccolte di poesie a saggi e, persino, libri per bambini. Intellettuale poliedrico e una figura di riferimento per la drammaturgia contemporanea e le sue opere sono state tradotte in oltre 40 lingue.

Laureato all'Università di Bergen in letteratura comparata e da allora ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, insegnando a lungo all'Accademia di scrittura di Hordaland. Oggi vive nella residenza onoraria di Grotten, a Oslo, concessagli dal re di Norvegia per i suoi meriti letterari che lo hanno reso famoso a livello internazionale.