Roma, 9 settembre 2021 - Offensiva delle forze dell'ordine contro gli eccessi della galassia no vax. Sono 8 i decreti di perquisizione eseguiti dalla polizia nei confronti di altrettanti no vax indagati per istigazione a delinquere aggravata. Le perquisizioni - condotte dalla Digos e dalla Polizia postale di Milano in collaborazione con gli Uffici territorialmente competenti - hanno interessato le province di Milano, Roma, Venezia, Padova, Bergamo e Reggio Emilia. Le indagini sono state coordinate dal capo della Sezione distrettuale antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili, e dal pm Piero Basilone. Gli indagati figurano membri attivi di un gruppo Telegram denominato "I guerrieri" nel quale vengono progettate azioni violente da realizzare - anche con l'uso di armi ed esplosivi fai da te - in occasione delle manifestazioni "no green pass" organizzate su tutto il territorio nazionale, in particolare quella in programma nella capitale per l'11 e il 12 settembre prossimi.

Le armi trovate nelle perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati due pistole, due tirapugni, una katana, uno sfollagente e dello spray al peperoncino. In particolare, a casa di un 53enne residente in provincia di Bergamo personale della Digos e della Postale ha recuperato le due armi da fuoco, detenute regolarmente con in licenza per uso sportivo. Dall'analisi dei dispositivi elettronici è risultato poi che l'uomo volesse acquistare di altre pistole. Un altro indagato è stato invece trovato in possesso di due tirapugni, comprati online dopo che - stando alle indagini - tre armerie contattate per telefono gli avevano detto che la vendita era illegale. Infine uno originario di Reggio Emilia aveva la katana, lo sfollagente e lo spray.

Cinque 'guerriere'

La frangia No Vax era composta da 5 donne e 3 uomini. Le 5 'guerriere' sono state definite come "molto determinate e arrabbiate". Si tratta di una frangia composta da persone con un "profilo basso" senza "esponenti d'area", da gente comune: disoccupati, operai, portinai, camerieri. Uno degli uomini, che aveva un porto d'armi, era conosciuto per essere vicino all'indipendentismo veneto, ma al momento non sarebbe emerso niente di più strutturato.

Chat choc

"Quando andremo a Roma i primi" da aggredire "sono i giornalisti", affermavano in chat i no vax coinvolti nell'operazione invitando a "usare le molotov" (che non risulta possedessero) per "far saltare i furgoni delle tv". Secondo quanto riferito in questura a Milano, per la stampa, ritenuta asservita al regime, avevano un vero e proprio odio".

"Non risulta, al momento, dal nostro monitoraggio, che ci siano altre chat analoghe, con No Vax che istigano ad azioni violente", hanno precisato i dirigenti della Digos Guido D'Onofrio e del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Lombardia, Tiziana Liguori. Il gruppo Telegram di cui gli 8 indagati erano gli ispiratori aveva circa 200 partecipanti.