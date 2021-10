Torino, 21 ottobre 2021 - Bufera sulla garante dei detenuti di Ivrea (Torino), Paola Perinetto, autrice di un post su Facebook in cui associa Mario Draghi a Cesare Battisti. Perinetto, attivista No vax e No Green pass, ha pubblicato un fotomontaggio tra i volti del premier e quello del terrorista scrivendo a corredo: "Nella foto possiamo osservare un caso di estrema somiglianza. Uno è un criminale senza scrupoli. L'altro è Cesare Battisti".

Sull'episodio è intervenuto il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha chiesto che Perinetto venga rimossa dall'incarico per "l'inqualificabile parallelo" e "le valutazioni espresse". Inoltre ha chiesto inoltre che "si stabiliscano finalmente delle linee omogenee affinché i Garanti localmente designati rispondano a criteri di indipendenza e professionalità".

Da quanto riposta l'Italpress, il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, ha già contattato il garante nazionale e giudica "gravi e intollerabili" le parole della Perinetto. Si è quindi attivato con la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale, per valutare quali azioni intraprendere.

La nomina della Perinetto risale al 2018, all'inizio dell'attuale amministrazione, e fu condivisa con la minoranza. Paola Perinetto sui social non ha mai fatto mistero delle sue posizioni contro il governo e, in particolare, contro l'obbligo del Green pass.