Non hai il Green pass (necessario per i mezzi pubblici) e ti vuoi muovere dentro la tua città o in provincia o da una regione all’altra? Ecco i ‘Trasporti solidali’. Gruppi Telegram che aggirano le nuove restrizioni creando un ‘car sharing’, un sistema di auto condivise, per soli renitenti al siero. Da Belluno a Palermo, da Caltanissetta a Como. E noi, fingendoci No Vax, siamo entrati in questo mondo. Con un test a Bologna.

Già da fine novembre, quando le notizie su un Green pass rafforzato alludevano soprattutto ai trasporti, i gruppi Telegram che raccolgono gli obiettori del vaccino sono entrati in fibrillazione. Per giorni ha regnato uno stato di confusione generale velato dallo spettro di un possibile scacco matto del governo. Ma poi, chat dopo chat, gli utenti hanno trovato una ‘soluzione’. Ed ecco che ancora una volta il mondo virtuale dei No Vax si è dimostrato in grado di prendere decisioni e misure capillari su tutto il territorio nazionale. Come? Attraverso la creazione di gruppi denominati ‘Trasporti Solidali’.

Si tratta di ‘comunità’ virtuali nelle quali gli iscritti scrivono in chat la tratta che devono percorrere, poi aspettano che qualcuno si offra per dargli un passaggio e il gioco è fatto. Ma sono tanti anche gli utenti che decidono di scrivere l’itinerario che quasi giornalmente fanno in auto, per offrire uno strappo a chi, magari, deve passare per lo stesso tragitto. E questo vale sia per chi deve spostarsi in città, ma anche per chi, ad esempio, deve raggiungere una città diversa da quella di residenza. Non a caso, infatti, esistono sia gruppi regionali che locali. Finora i canali Telegram ‘Trasporti Solidali’ sono 59. Quello di Roma, addirittura, si suddivide in altri undici gruppi per coprire tutti i municipi e la provincia. Ma da Brescia alla Basilicata continuano a spuntare sempre più canali Telegram con l’obiettivo di coprire ogni singola regione e città del Paese.

Per testare se le richieste e le offerte di passaggi in quelle chat abbiano poi riscontro nella realtà ci siamo infiltrati nel grupp odi Bologna. Fingendoci No Vax rispondiamo a uno dei tanti utenti in cerca di un passaggio per il centro. Così scriviamo a Sara (nome di fantasia) in privato e lei ci fornisce qualche dettaglio: "Grazie della disponibilità, ne avrei bisogno per le 14.30. Mi farò trovare all’incrocio e avrò un cappotto rosso". All’orario stabilito passiamo a prenderla. Sale a bordo, senza mascherina, e dopo averci fornito la destinazione, la prima cosa che ci chiede è se siamo vaccinati. Da questo momento per tutto il tragitto (circa 13 minuti) la conversazione si concentrerà esclusivamente su Covid e Green pass.

Sara racconta di essere una cantante che gira "per il mondo continuamente". Le chiediamo, allora, come va il lavoro ultimamente: "Mi sono organizzata da sola – risponde –, ho una mia associazione. Insegno e lavoro di nuovo un presenza dopo le riaperture di maggio scorso. Mai nessuna persona a cui ho insegnato si è ammalata di Covid...".

Poi il discorso si sposta sul vaccino: "Non è una cura, è una cosa letale...Molto peggio del virus. Preferisco prendermi il Covid e vada come vada, se campo tanto meglio". Mentre sul Green pass Sara è lapidaria: "È solo una scusa per creare discriminazioni". Arrivati a destinazione, Sara saluta e offre dei soldi (che rifiutiamo), poi si raccomanda di tenerci in contatto per altri eventuali passaggi che sarebbe ben disposta a pagare. Proprio come tutti gli altri utenti in cerca di uno strappo.