No Tav assaltano in più punti il cantiere della Torino-Lione: molotov, sassi e scontri con le forze dell’ordine

Torino, 30 luglio 2023 - Attacco al cantiere a San Didero, in Val di Susa, da parte di un gruppo di incappucciati, appartenenti all'ala più oltranzista del movimento No Tav. Una cinquantina di antagonisti ha lanciato molotov, petardi, bombe carta e sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni.

L'attacco è stato portato in più punti: in località Baraccone con un argano hanno agganciato il cancello principale cercando di tirarlo giù; a Chiomonte, dov'è presente l'altro cantiere della Torino-Lione, gli attivisti hanno strappato diversi metri di concertina di filo spinato dalle recinzioni, con cesoie e una scala.

No Tav incappucciati attaccano il cantiere di San Didero (Ansa)

Chiusa, in entrambe le direzioni, l'autostrada A32, la Torino-Bardonecchia. Code e disagi si stanno registrando nelle due statali della Val di Susa, dove è stato dirottato il traffico.

La scorsa settimana i due cantieri erano stati attaccati di notte sempre dagli antagonisti, secondo gli investigatori sotto la regia del centro sociale Askatasuna. Il 24 luglio la digos della Questura di Torino aveva perquisito l'area del presidio No Tav dei Mulini e aveva sequestrato materiale che, secondo gli investigatori, era stato utilizzato durante gli assalti. Oltre a scudi in plexiglass, petardi, bombe carta e abiti scuri per il travisamento, erano state sequestrate corde, rampini e tronchesine.