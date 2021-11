Milano, 13 novembre 2021 - E' il 17esimo sabato consecutivo per le proteste contro il Green pass, da Milano a Roma, il primo con le nuove restrizioni imposte dal Viminale che prevedono il divieto dei cortei in "aree urbane sensibili", centri storici e vie dello shopping, per lo stato d'emergenza dovuto al Covid.

A Milano, col centro vietato, si manifesta all'Arco della Pace. Sono migliaia le persone arrivate nella piazza dell'Arco della Pace per la manifestazione contro il vaccino promossa da Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, noto per le sue posizioni no vax e per questo disconosciuto dalla famiglia. I manifestanti, assembrati e senza mascherine, scandiscono i consueti cori no green pass come "la gente come noi non molla mai" o "giù le mani dai bambini" e mostrano striscioni con la scritta "siamo arrivati liberi su questa terra e liberi torneremo a casa". Al suo arrivo in piazza Bob Kennedy jr è stato accolto da un applauso da parte dei manifestanti. In piazza ci sono anche Gian Marco Capitani, leader del movimento "Primum non nocere" che ha insultato la senatrice a vita, Liliana Segre, e Carlo Freccero, ex direttore di Rai 2 che farà un intervento dal palco. "Kennedy ha fatto un discorso magnifico a Berlino nel 2020 - ha detto Freccero parlando con la stampa - e ha spiegato che le pandemie sono come le guerre, cioè fatte per controllare la gente. Spiega benissimo cosa è il controllo, la manipolazione, la propaganda ed è un giurista, quindi sono qui per questo. C'è chi lo considera un disinformatore? Per me è il contrario. È un vero giurista a livello internazionale".

Trieste

A Trieste, sede della prima eclatante protesta, ancora vietata piazza dell'Unita' mentre si rinnovano gli inviti ad evitare gli eccessi anche considarando il picco di casi di covid registrati dopo le manifestazioni scorse.

Padova

A Padova il sindaco ha firmato un'ordinanza che obbliga i manifestanti a indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

Torino

A Torino i manifestanti fanno sapere di voler tornare nella centralissima Piazza Castello e a Genova si annuncia un corteo nonostante i divieti.

A Bologna per ora non sono previste particolari restrizioni per i cortei. "Mi attengo a decisioni assunte con il comitato per l'ordine pubblico e così andiamo avanti", chiarisce il sindaco Matteo Lepore a margine dell'inaugurazione della Fiera di Santa Lucia. "È importante che questi cortei siano pacifici, che sia rispettato il distanziamento e che vengano indossate le mascherine, perché sono obbligatorie in tutte le situazioni di assembramento", avverte il primo cittadino. "Fino a ora Bologna si è comportata meglio di altre città, mi auguro che anche in questo weekend avvenga lo stesso", conclude.

Roma

Con lo slogan "Noi siamo il popolo delle piazze d'Italia" è iniziata a Circo Massimo, al centro di Roma, la manifestazione. I primi gruppi di manifestanti con palloncini bianchi, azzurri e bandiere tricolore hanno raggiunto l'area del sit-in. "Non siamo rivoluzionari, siamo conservatori delle nostre libertà e oggi ci riuniamo in tante piazze italiane - ha detto una manifestante al megafono -. Non diciamo 'no Green pass' ma 'via Green pass'. Non cediamo alle provocazioni ma facciamo un inno alla vita. Siamo il movimento ondulatorio che cambierà la realtà delle cose».

Cagliari

A Cagliari il prefetto ha autorizzato l'iniziativa dei no green pass a piazza Garibaldi, con "attenti controlli".