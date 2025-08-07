Due "ultra no vax" nel comitato di esperti sui vaccini, bufera sul nuovo ‘Nitag’ scelto dal governo

Roma, 7 agosto 2025 – E’ polemica sul nuovo Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, l’organismo che dovrebbe fornire al governo le indicazioni sulle scelte da prendere in materia di vaccini. Due dei 22 nomi di esperti appena nominati con decreto del ministro della Salute di Orazio Schillaci, hanno suscitato dure reazioni nell’opposizione ma anche nel mondo scientifico.

Chiede su X l'infettivologo Matteo Bassetti: "Siamo sicuri che tutti gli esperti nominati siano a favore delle politiche vaccinali e abbiano un adeguato background?". Si muove anche la politica. "Le scelte del ministro Schillaci rispetto al Nitag, l'organismo chiamato a valutare le strategie vaccinali, superano l'immaginazione”, insorge Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

I nomi in questione sono quelli di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, apostrofati come “ultra-novax”. Spiega Faraone: "Il primo si è spinto a collegare i vaccini alla possibilità di morire nella culla. Ovviamente, con il concorso dei 'poteri forti'. Il secondo si distinse durante il Covid per gli interventi televisivi in cui metteva in risalto i rischi a cui sarebbe andato incontro chi si vaccinava. Secondo lui, è molto meglio ricorrere all'omeopatia”. Per il parlamentare è “uno sproposito”.

Secondo il decreto del ministero della Salute il nuovo Nitag, che sostituisce il precedente, "predispone un compendio scientifico per la stesura di una proposta di Piano nazionale triennale di vaccinazione, tenendo conto anche degli effetti della pandemia di Covid-19 rispetto all'intero impianto di prevenzione vaccinale a livello globale". Che senso avrebbe allora inserire nel comitato due antivaccinisti? Secondo Faraone “da un lato Schillaci intende premiare con un incarico due figure di spicco del mondo no-vax. Dall'altro raccogliere consensi e rassicurare la galassia anti-vaccinista (...). In altri termini, tra la salute degli italiani e qualche voto in più, il ministro ha scelto qualche voto in più".

Alza la voce anche il PD, con la segretaria Elly Schlein che parla di scelta “vergognosa e inaccettabile” da parte del governo. E’ in buona compagnia nel partito. “Paolo Bellavite – incalza Furfaro - è arrivato ad affermare che gli effetti avversi dei vaccini avrebbero 'pareggiato le vittime del Covid', per Eugenio Serravalle, l'esavalente sarebbe inefficace, l'immunità di gregge un mito e le vaccinazioni pediatriche un falso mito privo di prove scientifiche. Un uomo che ha dichiarato testualmente che 'la salute dei bambini non vaccinati è migliore di quella dei bambini vaccinati'”.

Se rassicura il nome di Roberto Parrella, presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) posto a capo del Nitag, i due nomi in questione lasciano perplessi anche il mondo dei ‘virologi’. “C'è un problema – denuncia Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive e tropicali del San Martino di Genova, non certo un antigovernativo –: non conosciamo i criteri di scelta e nomina dei 22 componenti del Nitag. Sono oggettivi? O soggettivi? Sono stati esaminati i titoli e le pubblicazioni? O altri parametri? Siamo sicuri che tutti gli esperti nominati siano a favore delle politiche vaccinali e abbiano un adeguato background?”.

A riportare l’elenco dei 22 membri designati è il Quotidiano Sanità. Sono Carlo Signorelli, professore di Igiene (Università di Parma e San Raffaele di Milano); Chiara De Waure, Università di Perugia; Carlo Petrini, presidente del Centro nazionale dei comitati etici; Maria Cinzia Leone, dirigente ministero della Salute; Anna Teresa Palamara, Iss; Piero Ruggeri, Università di Padova; Mario Carmelo Zappia, dg Asp Enna; Emanuele Montomoli, Università di Siena; Giambattista Catalini, già Direttore Chirurgia Asur Marche; Eugenio Serravalle, pediatra e docente a Pisa; Paolo Bellavite, già docente Università di Verona; Roberto Testi, Asl Torino; Francesco Vitale, Università di Palermo; Gian Luigi Marseglia, Università di Pavia; Domenico Martinelli, Università di Foggia; Fortunato Paolo D'Ancona, Iss Roma; Roberto Ieraci, Asl Roma 1; Lorena Martini, Agenas; Alessandro Perrella, Ospedale Cotugno; Francesca Russo, Regione Veneto; Alberto Villani, Ospedale Bambino Gesù.