Frassica e il gatto sparito, pressioni e accuse ai vicini. Indagate per stalking moglie e figlia dell’attore

Spoleto, 16 novembre 2023 – Per risolvere il mistero di Hiro, il gatto di Nino Frassica scomparso all’inizio di settembre a Spoleto – dove l’attore si trovava per le riprese della serie televisiva Rai Don Matteo – ci vorrebbe proprio il prete detective. Non è bastata neanche la ricompensa offerta dall’attore che pur di riabbracciare il suo amato felino aveva assicurato un “premio“, prima di cinque e poi di diecimila euro, a chiunque lo riportasse a casa.

La vicenda – che tiene banco ormai da mesi e dall’Umbria sta facendo discutere tutta Italia – è arrivato sui banchi del tribunale.

Si perché, come annunciato dall’avvocato Fabrizio Gentili, la famiglia "accusata" dalla moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis, di aver favorito la fuga del gatto – dopo che la stessa nelle prime ore del mattino lo avrebbe fatto uscire in terrazzo– non ci sta e ha presentato denuncia.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha così aperto un fascicolo per il reato di stalking. Oltre alla signora Exignotis è indagata la figlia Valentina.

Le due, anche attraverso i social, avrebbero perseguitato l’anziana vicina di casa e sarebbero indagate anche per il reato di diffamazione.

Il fascicolo è legato alla querela dei vicini dell’attore, responsabili – secondo le accuse – di aver fatto scappare Hiro lasciando la porta aperta. I vicini avrebbero accusato la Exignotis di averli insultati e aver lanciato pietre verso le loro finestre.

L’attore – che nella fiction Don Matteo interpreta il maresciallo Cecchini – e la moglie si erano detti certi che il gatto fosse trattenuto all’interno di un’abitazione del centro storico di Spoleto.

La Procura ha spiegato di poter "solo confermare che a seguito di querela è stato aperto un fascicolo in relazione alla vicenda citata". "Il mio avvocato mi ha detto di stare in silenzio assoluto" la reazione invece di Exignotis.

“Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare – aveva detto Frassica in un video postato qualche tempo fa – cani molecolari, droni, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo". Ma non finisce qui perché ci sarebbe una seconda famiglia, sempre assistita dall’avvocato Gentili, pronta a presentare un’altra denuncia. Si tratta del nucleo familiare residente in piazza Campello, accusato di tenere il gatto Hiro prigioniero in casa. Al momento la seconda denuncia non è ancora stata depositata e questa volta, se la Procura dovesse avviare una seconda indagine, p otrebbe finire nel registro degli indagati anche lo stesso attore siciliano. Sembra quasi la trama di una puntata di Don Matteo, ma in questo caso ad eseguire l’indagine non sarà di certo il maresciallo Cecchini.