Nigeriano massacrato Il killer resta in cella "Violento e pericoloso" Verifiche sulla madre-tutor

di Paola Pagnanelli CIVITANOVA (Macerata) Una famiglia benestante, con una madre conosciuta in città e impegnata nella politica. L’epilogo dei comportamenti violenti di Filippo Ferlazzo, il 32enne che ha ucciso Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano a Civitanova Marche, non sembra nascere da un ambiente di degrado sociale. La mamma, Ursula Loprete, architetta salernitana e sua amministratrice di sostegno, è una donna conosciuta nella sua città e negli anni – lei che aveva partorito Filippo in Austria da giovanissima, a 18 anni – ha sostenuto il figlio nei percorsi terapeutici e in più di una comunità. La donna, interior designer e responsabile in un negozio di arredamento del centro di Salerno, è conosciuta anche per un bed and breakfast di lusso dove hanno soggiornato molti vip. Si era anche candidata alle comunali lo scorso anno. Intanto il figlio, che ha frequentato l’accademia di belle arti a Torino, aveva cercato di coltivare l’amore per la pittura e la musica. Dopo aver cominciato a dipingere a seguito di un brutto incidente, aveva partecipato a mostre collettive e personali, ma spesso si esibiva anche al piano suonando brani classici come quelli di Beethoven. "Mai avrei pensato che potesse fare una cosa del genere", ha detto la madre, affranta dopo aver saputo cosa era successo a Civitanova. Un gesto che anche Ferlazzo non si spiega. Anche ieri, nell’udienza di convalida in carcere, il salernitano ha chiesto scusa, si è detto "costernato", ha assicurato che il razzismo non c’entra nulla, sostenendo di aver usato "tutta quella violenza per autodifesa, perché lui aveva reagito in maniera forte e ho dovuto difendermi". Ma Filippo Ferlazzo, il 32enne di Salerno accusato di aver ucciso Ogorchukwu lungo il corso principale di Civitanova Marche venerdì in pieno giorno, non ha convinto il giudice Claudio Bonifazi, che lo ha definito "violento e con elevata pericolosità sociale". ...