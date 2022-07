Niente quarantena per i positivi, ma mascherina Ffp2 obbligatoria Vienna cambia passo contro il Covid

Il governo austriaco ha annunciato un radicale cambiamento di rotta nella gestione della pandemia. Chi è positivo al Coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa indossando però la mascherina Ffp2. Ieri mattina la commissione d’esperti ha approvato la bozza dell’ordinanza, scrive il quotidiano Der Standard sul suo portale news. Le nuove misure entreranno in vigore il primo agosto. Intanto in Italia è in calo la curva pandemica. Ieri si sono registrati 88.221 nuovi contagiati. Il tasso di positività sale lievemente, dal 19,3% al 19,7%. A crescere, però, è soprattutto il numero delle vittime: 253 nelle ultime 24 ore. Secondo gli osservatori, non era mai stato così alto dallo scorso 22 febbraio.