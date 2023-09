Niente fiducia a Feijóo . Spagna ancora senza un governo

Il Congresso spagnolo nega definitivamente la fiducia al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, con 173 si e 177 no. A oltre due mesi dalle elezioni la Spagna resta così senza ancora un governo in carica. Fallita la carta dei Popolari, a questo punto, la parola passa al re che, molto probabilmente, già la settimana prossima affiderà al leader socialista Pedro Sanchez un nuovo incarico per formare l’esecutivo.

Tra lunedì e martedì il sovrano terrà le consultazioni con i gruppi parlamentari. In caso di affidamento dell’incarico, il leader socialista avrà tempo fino al 27 novembre per ottenere la fiducia. Se anche Sánchez non dovesse farcela, il re scioglierà le camere e la Spagna tornerà alle urne il 14 gennaio prossimo.