Niente donazioni dalla Puglia Gaffe con Sarah Ferguson

A quasi un anno di distanza dal premio Magna Grecia Awards, l’ex moglie del principe inglese Andrea, Sarah Ferguson, non ha visto nemmeno da lontano i diecimila euro promessi dalla Regione Puglia alla sua associazione benefica Children in Crisis. Anzi, non le sono nemmeno stati rimborsati i biglietti aerei: "Una figuraccia mondiale" è stato il secco commento di Nancy Dell’Olio, avvocata e star internazionale, principale artefice dell’arrivo al teatro Kursaal Santalucia di Bari della duchessa di York, oltre che cara amica dell’ex Altezza Reale. L’associazione di Ferguson, che dal 1993 aiuta nel mondo i bambini che non ce la fanno a sopravvivere, è tutt’ora a bocca asciutta nonostante non solo il riconoscimento ricevuto, ma anche la grande enfasi data dalla Regione al suo arrivo in Italia. Per inciso, chi era seduto vicino a lei alla cena dopo la premiazione, ha potuto farlo solo pagando centinaia di euro. Ma sotto questa patina di glamour, cosa resta? Non certo quei famosi diecimila euro, per cui Ferguson continua a telefonare alla Regione, invano.