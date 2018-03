Roma, 12 marzo 2018 - Nicolò Zanon, giudice della Corte Costituzionale, è indagato a Roma per peculato d'uso. "Sono sereno e conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato", ha commentato il magistrato, annunciando contemporaneamente le sue dimissioni, presentate al Presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi, eletto proprio qualche giorno fa. Una decisione presa "per rispetto dell'etica istituzionale e della funzione che ricopro, nonché per il rispetto che porto verso il Presidente".

Secondo la Procura della Capitale, Zanon avrebbe messo a disposizione di sua moglie, l'ex consigliera comunale di Milano in quota Pd, Marilisa D'Amico, l'auto istituzionale che gli era stata data per uso esclusivo. La donna si sarebbe servita della macchina riservata al giudice quando il marito era fuori per lavoro.

Ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano, Zanon venne nominato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell'ottobre.