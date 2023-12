Neve, freddo e temporali. Domani allerta in 8 regioni: ecco quali. Cosa succede per il ponte dell’Immacolata

Roma, 4 dicembre 2023 - Freddo e neve si abbattono sull’Italia, a causa di una perturbazione di origine atlantica che sta portando precipitazioni nevose sulle regioni del nord-ovest e temporali che, nel corso della giornata di domani, si estenderanno prevalentemente sulle regioni del versante tirrenico, in un quadro di generale aumento della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 4 dicembre, nevicate sparse, fino a quote collinari, su Liguria ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo da deboli a moderati. Attese, inoltre, sempre dalla sera di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Toscana, in estensione dapprima a Umbria e Lazio, e successivamente, nel corso della giornata di domani, a Campania, zone interne di Abruzzo e Molise, versanti tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 5 dicembre, allerta gialla su parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, su alcuni settori di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

La mappa del meteo in Italia

Debole nevicata su Torino

Una debole nevicata sta interessando da qualche ora Torino anche se al momento non sono previsti accumuli nevosi particolarmente rilevanti. Secondo l'ultimo bollettino meteo, infatti, il transito della perturbazione su Torino dovrebbe esaurirsi in serata con le prime schiarite.

In Toscana codice giallo

In Toscana per domani la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che, per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore, interesserà, dalla ore 22 di stasera, lunedì 4 dicembre, fino alle ore 10 di martedì 5 dicembre il bacino del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese e la Toscana sud-occidentale, nelle aree del Pisano, del Livornese e del Grossetano. Per neve, il codice giallo riguarderà, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 18 di martedì 5, la Romagna Toscana e la valle del Reno, con precipitazioni possibili anche in Lunigiana e sul passo della Cisa.

Cosa succede l’8 dicembre

Ma non è finita, perché tutti si chiedono che tempo farà il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, quando molti italiani sfrutteranno il ponte per mettersi in viaggio. Ecco la risposta è: ancora freddo e neve. Venerdì arriva infatti il ciclone dell’Immacolata con una fase di maltempo e neve diffusa soprattutto in Piemonte, come sottolinea ilmeteo.it.

Ma poi, anche se è ancora presto per previsioni accurate, l’ennesimo ribaltone con il ritorno dell’anticiclone e quindi temperature più miti.