Roma, 9 gennaio 2022 - La neve cade in diverse zone del Centro Nord, dall'Emilia-Romagna alla Toscana, come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Imbiancate, per esempio, città come Bologna, Parma, Imola e Arezzo. Tutto confermato quindi, anche se resta incertezza sugli accumuli e sulle zone dove le precipitazioni saranno più consistenti. Maggiormente coinvolte saranno comunque le aree interne e quella appenniniche. A rischio anche le coste delle regioni adriatiche.

Allerta meteo: neve a bassa quota al Centro Nord. La mappa

Previsioni: la mappa di 3bmeteo

Sono stati mobilitati anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti per intervenire nella pulizia delle strade come spalaneve e per la distribuzione del sale contro il gelo. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'allerta della protezione civile per la nuova perturbazione con neve sui settori alpini occidentali, sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali anche a bassa quota. I mezzi agricoli sono necessari - sottolinea la Coldiretti - per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili.