Netanyahu cede alla piazza "Rinvio la riforma della giustizia"

di Aldo Baquis Alla fine nella serata di ieri, dopo giorni di proteste e un’escalation di violenza, Benjamin Netanyahu è apparso in tv per dire che "l’atteggiamento responsabile oggi è di rinviare la riforma giudiziaria". Nonostante ciò Israele è ancora in fiamme. Lo è da giorni. Nella nottata di domenica masse di dimostranti si sono riversate nel centro di Tel Aviv in una manifestazione spontanea di mobilitazione contro il governo di Benjamin Netanyahu. A Gerusalemme dimostranti hanno cercato di lanciarsi contro la residenza privata del premier, contenuti a stento dalla polizia. E ieri – dopo un accorato appello alla calma del capo di Stato Isaac Herzog – anche il sindacato Histadrut è sceso in campo, dopo settimane di tergiversazioni, con gli imprenditori. "La riforma giudiziaria voluta da Netanyahu deve fermarsi", ha detto il leader sindacale Arnon Ben David. "Netanyahu ci trascina nel baratro. Questa follia deve cessare". E dopo le parole, i fatti. All’aeroporto Ben Gurion sono subito cessati i decolli. I cancelli dei porti commerciali di Ashdod e Haifa si sono chiusi. Sbarrati anche i centri commerciali, mentre gli ospedali hanno ridotto al minimo le attività. Battenti serrati anche nelle università: "Dove non c’è democrazia, non c’è vita accademica", hanno spiegato....