Netanyahu canta vittoria

Benyamin Netanyahu è emerso con umore euforico dalla notte ’storica’ in cui Donald Trump ha ordinato attacchi contro le installazioni nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz. Ancora l’anno scorso il premier aveva puntato tutti i gettoni di Israele sull’elezione di Trump e successivamente aveva scommesso che sarebbe riuscito ad ottenere il suo via libera (ed poi anche il suo sostegno attivo) ad un attacco israeliano contro il programma nucleare di Teheran.

La notte fra sabato e domenica è stata memorabile: non solo per Netanyahu (che ha conversato due volte col presidente Usa) ma anche per lo stesso Israele. Commosso fin nel profondo ieri Netanyahu si è recato al Muro del Pianto di Gerusalemme e dopo aver indossato il tradizionale mantello delle preghiere ebraiche (un gesto che in pubblico compie di rado) ha infilato fra le pietre millenarie un biglietto di ringraziamento al Signore. Poi ha recitato anche una preghiera scritta per l’occasione dal rabbino del Muro del Pianto in cui è stata invocata la massima protezione divina per il "salvatore di Israele": cioè per lo stesso Trump.

"Lui è l’emissario della Divina Provvidenza" ha esclamato Arie Deri, un rabbino ortodosso che partecipa alle consultazioni del Gabinetto di difesa. Assieme con Deri, leader del partito ortodosso Shas, parole di congratulazione con Trump sono giunte anche dai principali esponenti della opposizione: fra questi l’ex premier Naftali Bennett ("Operazione storica") ed il leader della sinistra Yair Golan ("Intervento importante e giustificato. Adesso si punti ad un accordo generale che includa Gaza e la normalizzazione regionale"). Se la guerra avesse, come nelle speranze di Israele, una breve durata, la popolarità di Netanyahu subirebbe un’impennata. Nel frattempo però la dura realtà ha già bussato alle porte e ancora si ignora se l’Iran non progetti una guerra di attrito. Ieri al suono delle sirene di allarme milioni di persone in due terzi del Paese sono state costrette a raggiungere i rifugi e le stanze protette dei loro appartamenti mentre dall’Iran giungevano una quarantina di missili balistici e decine di droni.

Anche in questa occasione i sistemi di difesa aerea si sono dimostrati di un’efficienza straordinaria, oltre il 90 per cento. Eppure i missili caduti egualmente in alcune località (fra cui Tel Aviv e Haifa) hanno provocato scene di distruzione e la demolizione di interi palazzi. In appena nove giorni di guerra undicimila persone hanno perso la casa per i bombardamenti. I morti sono finora 24, i feriti 1.300.

La giornata di ieri è stata impiegata dai vertici militari per stabilire in che misura l’attacco aereo degli Usa abbia causato danni definitivi al progetto nucleare iraniano. In particolare è rimasta aperta la sorte di 408 chilogrammi di materiale fissile arricchito al 60 per cento che potrebbe essere stato trasportato nei giorni scorsi in luoghi segreti. Uno dei timori è che in Iran esistano ancora centri segreti per l’arricchimento di uranio i quali (malgrado gli attacchi congiunti di Israele e Usa) potrebbero essere utilizzati per arricchirlo al 90 per cento, a fini militari. Ieri il portavoce militare ha precisato che anche dopo le operazioni condotte degli Usa l’aviazione israeliana prosegue le sue missioni. In particolare ha diretto il fuoco a Yazd contro arsenali di missili balistici ’Khoramshar’.

Intanto (lontano dalla attenzione internazionale) l’esercito israeliano continua a martellare una serie di obiettivi di Hamas a Gaza. "Le operazioni in Iran contribuiscono a raggiungere i nostri scopi anche a Gaza. Senza il puntello dell’Iran, l’edificio (di Hamas ndr.) crolla" ha commentato il premier Netanyahu in conferenza stampa. E proprio a Gaza, secondo il ministero della Sanità, negli ultimi tre giorni sono rimaste uccise oltre 200 persone. Dall’inizio della offensiva ‘Carri di Gedeone’ i morti nella Striscia, secondo Hamas, sono stati oltre 5mila.

Aldo Baquis